Fórmula 1, GP Bahrein: Problema pontual com cobertura do sidepod, acredita a Alpine | AutoSport

Durante os primeiros minutos da primeira sessão de treinos livres do GP do Bahrein, a cobertura do sidepod direito do Alpine A522 de Esteban Ocon partiu e ficou todo o interior do monolugar a descoberto. A equipa optou por colocar os sidepods antigos e voltar à pista assim também na segunda sessão de treinos. Esperam amanhã ter novas peças da carroçaria prontos para o carro do piloto francês, no entanto o chefe de equipa colocou de lado a hipótese de ser um problema recorrente, mesmo não sabendo a causa desta questão.

“Penso que foi uma vez só”, disse Otmar Szafnauer. “Ainda estamos a tentar descobrir a causa e não sei se estava um pouco danificada, a cobertura, ou se não tinha todas as suas fixações, mas Fernando [Alonso] correu o mesmo porque era um sidepod melhorado e uma vez que isso aconteceu a Esteban [Ocon], quando Fernando ainda não tinha saído, certificamos que que estava tudo bem, estava tudo devidamente fixado”.

Mesmo tomando todas as precauções, a Alpine acredita que este problema não se repetirá. “Pensamos que foi pontual, mas continua a ser bom encontrar a causa do problema e uma vez que se saiba isso, teremos 100 por cento de certeza de que está arranjado”, explicou Szafnauer.