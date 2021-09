Fórmula 1: Prioridade da Ferrari para 2022 está no novo conceito de motor | AutoSport

A Ferrari está apostada em recuperar a desvantagem para a Mercedes e Red Bull e aposta no próximo ano para estar a lutar com as duas equipas no topo da classificação. Para além de estarem a trabalhar no chassis de 2022, segundo Mattia Binotto, o motor é a prioridade. Com um novo conceito, segundo o responsável, a ideia é anular completamente a diferença para os adversários já em 2022.

“A unidade motriz no próximo ano será completamente nova em termos de, deixem-me dizer, conceito e design. Assim, para nós, será importante darmos o passo mais importante que pudermos, sabendo que, como disse anteriormente, ainda temos uma lacuna em termos de desempenho da unidade motriz. Portanto, o objetivo é tentar recuperar essa desvantagem, para a anular”, afirmou Binotto sobre os planos para 2022. “Penso que estamos a trabalhar muito no motor e estamos naquele momento chave em que é preciso encontrar ainda desempenho, mas começar o processo de homologação, já com a fiabilidade do produto para a próxima temporada”.