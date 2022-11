Fórmula 1: Primeiro teste com a Aston Martin “é importante”, garante Fernando Alonso | AutoSport

Fernando Alonso vai terminar as suas funções de piloto da Alpine logo após a corrida de domingo e estará aos comandos do AMR22, o monolugar deste ano da Aston Martin, logo no teste seguinte, ainda em Yas Marina. Se em termos de desempenho não é de todo o que mais interessa nessa sessão, o piloto espanhol considera “importante” que o primeiro contacto com a equipa.

“É importante”, disse o piloto espanhol sobre o teste, citado pelo Motorsport.com. “Em termos de desempenho, não será importante, porque o carro será muito diferente no próximo ano, para todos, mas em termos de conforto, assento, volante, os botões, coisas que eu talvez tenha de mudar e entrar no meu carro feito à minha medida, será bom ter um dia no carro. Por isso, estou ansioso”.

Analisando a época da equipa de Silverstone que vai passar a representar, Alonso considera que na equipa não estiveram a “olhar tanto para os resultados”. O que realmente importou ao espanhol foi a sua próxima equipa ter mostrado “algumas melhorias”. Segundo Alonso a equipa não apostou fortemente para “terminar em quinto, sexto ou quarto lugar no campeonato de construtores. Está aqui para ganhar o campeonato do mundo, e é isso que vamos tentar fazer em 2023 e 2024″.

O que procura Fernando Alonso depois de 2022, é fiabilidade, algo que lhe faltou no Alpine A522.