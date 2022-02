Fórmula 1: Primeiro-Ministro australiano pede cancelamento do GP da Rússia | AutoSport

Scott Morrison, Primeiro-Ministro da Austrália, pediu para que o Grande Prémio da Rússia, que está agendado para setembro deste ano, seja cancelado em resultado da invasão militar russa à Ucrânia.

O Primeiro-Ministro australiano apelou a todos os eventos desportivos que estejam agendados para este ano em território russo, incluindo a Fórmula 1, não se realizem.

“Todos os eventos desportivos internacionais na Rússia devem ter as suas autorizações retiradas de todos os organismos desportivos internacionais – isto inclui o Grande Prémio de F1 em Sochi”, escreveu o responsável australiano nas redes sociais.

Este pedido do Primeiro-Ministro australiano, surge depois de Sebastian Vettel ter afirmado que a sua decisão de não correr em Sochi já ter sido tomada. “Fiquei chocado com as notícias que vi esta manhã. Não sei. É horrível ver o que está a acontecer e se olharmos para o calendário, temos uma corrida marcada na Rússia. Para mim, a minha opinião é que não devo ir – não irei. Penso que é errado correr no país. Sinto muito pelas pessoas inocentes que estão a perder a vida, que estão a ser mortas por razões estúpidas e por uma liderança muito, muito estranha e louca. Tenho a certeza de que é algo de que falaremos, mas como disse a GPDA ainda não reuniu. Mas pessoalmente estou realmente chocado e triste com o que se está a passar. Vamos ver, mas penso que a minha decisão já está tomada”, afirmou o piloto alemão da Aston Martin.