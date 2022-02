Fórmula 1: Primeiro GP da época “será um teste prolongado”, diz Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo teve um primeiro ano na McLaren para esquecer. O arranque da época foi fraco e embora tenha melhorado depois da pausa de verão e ter vencido o GP de Itália, o piloto australiano foi batido pelo seu companheiro de equipa e pelos dois pilotos da Ferrari, os adversários diretos durante todo o ano.

Num ano em que todos os pilotos precisam de tempo dentro de pista com os novos carros, sendo eles diferentes em resultado da alteração do regulamento técnico, Ricciardo espera não ter os mesmos problemas do ano passado, quando teve pouco tempo para se ambientar ao monolugar da equipa, mas afirma que a primeira corrida será mais um teste para todos os pilotos.

“No ano passado, olhando para trás, foi bastante difícil para mim com apenas um dia e meio no carro antes do início da época”, disse Ricciardo ao Auto Motor und Sport. “Com três dias nos testes de inverno, é o dobro do número de dias. É por isso que deve correr tudo bem. Testamos primeiro em Barcelona e depois no Bahrein. A época também começa uma semana mais tarde, o que ajuda. De certa forma, o primeiro fim de semana de corrida será um teste prolongado para todos nós”.

O australiano, espera que os carros permitam lutas mais próximas, algo que o pode beneficiar. “Gosto de duelos roda a roda e quero mostrar minhas habilidades. Talvez isso seja uma vantagem para mim se realmente conseguirmos estar mais perto uns dos outros”.