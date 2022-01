Fórmula 1: Primeiro dia de George Russell em Brackley passado no simulador | AutoSport

George Russell passou o dia na fábrica da Mercedes, em Brackley, no simulador da equipa. Depois de ter concluído dois dias de testes em Abu Dhabi com o “mule car” da equipa ainda em 2021, Russell voltou das férias e começou o trabalho de pré-temporada em Brackley.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Russell anunciou que tinha começado o seu primeiro dia oficial com a equipa no domingo.

“Hoje foi o meu primeiro dia oficial em Brackley como piloto da Mercedes”, disse Russell. “Mal posso esperar para começar, obviamente. Hoje, dei a volta e conheci muitas pessoas, estive no simulador para preparar-me o melhor possível para o inicio”.

O novo piloto da Mercedes já trabalha com a equipa, mas quanto a Lewis Hamilton ainda notícias sobre o seu futuro.

First day at Mercedes? Completed it mate. 😉 @georgerussell63 pic.twitter.com/00TnYfkyYo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 16, 2022