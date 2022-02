Fórmula 1: primeiro contacto com Mercedes W13 em pista foi especial para George Russell | AutoSport

O shakedown do Mercedes W13 em Silverstone realizou-se durante uma forte tempestade no Reino Unido, com rajadas de vento que chegaram a atingir os 190 km/h, danificando inclusivamente a Arena O2 em Londres. George Russell esteve ao volante do W13 e afirmou no final da saída para a pista, que as condições eram “absolutamente loucas”.

“O carro comportou-se em grande parte como esperávamos, mas igualmente com estas condições, na chuva e com o vento, não há uma quantidade enorme de informação que se retire”, disse Russell.

Em declarações à publicação Motorsport.com Russell explicou que por aquilo que sentiu do carro “está de acordo com o que vimos no simulador, e vou voltar lá e correlacionar os dados esta tarde, mas vai ser um processo de aprendizagem constante”.

O piloto britânico admitiu ainda que o primeiro contacto com o carro real foi especial. “Deu-me arrepios quando o carro foi ligado pela primeira vez. Já o conduzi tantas vezes, tantas voltas no simulador. Já vi tantos desenhos dele. Tive tantas reuniões sobre ele, mas não há nada como ir a uma pista. Quase me trouxe de volta às minhas raízes, um dia frio e chuvoso em Silverstone, mas com a equipa de Fórmula 1 da Mercedes”.