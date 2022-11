Fórmula 1: primeira exposição oficial abre em Madrid | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou que a primeira exposição oficial mundial de Fórmula 1 abrirá em Madrid na sexta-feira 24 de março de 2023.

Acolhida no famoso Ifema MAdrid e a decorrer até domingo 16 de julho de 2023, esta primeira exposição do género está preparada para proporcionar “uma aventura espantosa através do extraordinário mundo da Fórmula 1”.

Oficialmente desenvolvida em associação com a Fórmula 1 e com um apoio da comunidade do desporto motorizado, a exposição conta com uma vasta gama de artefactos nunca antes vistos publicamente, e contribuições das equipas, peritos e personalidades mais lendárias do desporto.

Produzida em parceria com a Round Room Live, a exposição é apresentada em seis salas especialmente concebidas para o efeito, cada uma delas especialmente concebida em colaboração com artistas, cineastas e artesãos premiados. Indo muito para além do que os adeptos já viram antes, a exposição utiliza características de design arrojado e de vanguarda tecnológica e mostras interativas em grande escala para levantar a tampa sobre o passado, presente e futuro da Fórmula 1.

Vários anos de realização, a espantosa experiência de 90 minutos combina perfeitamente um design audiovisual espectacular, filmes e imagens raras, exibições de engenharia e educacionais, peças escultóricas e automóveis icónicos Grand Prix™ para proporcionar uma experiência imersiva para todos – desde ávidos seguidores a fãs e famílias mais jovens.

Os bilhetes estarão à venda ao público em geral na quinta-feira 1 de dezembro. Para mais informações, visite: f1exhibition.com