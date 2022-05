Fórmula 1 pretende agrupar corridas por regiões a partir de 2023 | AutoSport

A estratégia da Fórmula 1 para o calendário de corridas a partir de 2023 pode passar por agrupar os Grandes Prémios por regiões com o objetivo de melhorar a sustentabilidade e reduzir as viagens.

Este objetivo foi anunciado aos responsáveis das equipas em Barcelona por Stefano Domenicali, que não deu muitos mais detalhes sobre o assunto. A ideia deverá passar por agrupar, por exemplo, o GP do Azerbaijão com o GP do Japão e o GP da China, quando este ano o paddock viaja do Mónaco para Baku para depois seguir para Montreal.

A principal dificuldade que a Fórmula 1 tem em colocar em prática este plano é conseguir um acordo com todos os organizadores dos GP’s, já que há corridas que são tradicionalmente em datas certas e poderão ter que ser alteradas.