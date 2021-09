Fórmula 1: Pressão de Hamilton fará crescer Russell, afirma Coulthard | AutoSport

A ida de George Russell para a Mercedes ainda suscita várias opiniões diferentes. David Coulthard é uma das vozes que dá conta que a luta interna na Mercedes vai ser interessante e diferente da atual, mas que a dificuldade para o jovem piloto será muito maior na equipa que luta por campeonatos. As condições na Mercedes vão ser diferentes que na Williams, terá mais pressão e vai ter como colega de equipa o sete vezes campeão mundial, talvez oito vezes. Mas, segundo o antigo piloto de Fórmula 1, é exatamente o que George Russell precisa. “É aqui que George Russell se torna o futuro campeão do mundo. Porque ele não foi pressionado por nenhum colega de equipa, será muito diferente com Lewis”.

Para o antigo piloto da McLaren e Red Bull, o jovem piloto britânico não pode esperar que tudo corra bem e vai alternar entre bons fins de semana com maus. “No início, ele será apenas jovem e cheio de energia, revigorado e depois ficará desgastado pela determinação de Lewis, e esse é o ponto em que ele crescerá como homem”.