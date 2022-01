Fórmula 1: Presidente da FIA confiante que Lewis Hamilton não abandona | AutoSport

Ainda não tinham passado muitas horas da eleição de Mohammed Ben Sulayem como Presidente da FIA e o homem que agora dirige o órgão federativo avisou que não haveria perdão para Lewis Hamilton caso a sua falta de comparência na gala de entrega de prémios da federação fosse considerado um incumprimento do regulamento.

Em visita ao Dakar para assinalar o início da prova, Ben Sulayem voltou a falar sobre o britânico, mas agora para dar a sua opinião sobre o possível abandono da competição este ano.

“Não, acho que ele não desistirá. Vou fazer a sua pergunta: o Lewis declarou que não vai correr? Não. Exatamente. Sendo um piloto, declara-se, não deixa correr rumores. Estou confiante de que Lewis regressará. Lewis é uma grande parte do desporto automóvel e, claro, da Fórmula 1, a nova era pode contribuir para as vitórias e realizações de Lewis, e Verstappen também está lá. Estou muito confiante de que no próximo ano verão uma temporada de Fórmula 1 muito desafiante“, afirmou o presidente da FIA aos órgãos de comunicação social presentes na partida do Dakar. Ben Sulayem revelou ainda que mandou uma mensagem a Hamilton por altura da sua eleição, mas que ainda não recebeu notícias dele. “Enviei-lhe mensagens. Penso que não está ainda pronto para estar a funcionar a 100%. Não o censuro. Compreendo a sua posição, sendo um piloto claro que está a um nível diferente, mas também a regra existe. Para mim não é particular, um piloto ou uma certa equipa. É em geral, existem regras que temos de respeitar, e a integridade da FIA, temos de a respeitar. E não posso julgar ninguém, a menos que obtenha os factos correctos. Sinto que, claro, não estar presente no jantar da gala, é algo que a equipa e Lewis sabiam. Mas, no final do dia, também é humano. O stress e a pressão têm estado lá. Estou confiante de que tudo será resolvido. Não podemos pensar no nosso passado. Temos muito em que pensar. Nós somos o povo do futuro”.

No mesmo dia em que o presidente da FIA abordou o assunto, a Mercedes colocou uma imagem do piloto nas redes sociais, com a legenda, “As adversidades provocam a quebra em alguns, outros a quebrar recordes”. Um sinal para terminar com todos os rumores?

Adversity causes some to break; others to break records. 💜🖤💪 pic.twitter.com/KVTf6iXKma — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 2, 2022