Fórmula 1: Preparação de Nicholas Latifi foi diferente dos anos anteriores | AutoSport

As mudanças ao regulamento técnico são a grande novidade da Fórmula 1 de 2022 e uma revolução que afeta toda a preparação da nova época, inclusive com os pilotos. São muitas horas de simulador para a maioria dos pilotos, tentando ao mesmo tempo manter a forma física na pausa da competição.

Nicholas Latifi quis preparar-se de forma diferente aos anos anteriores, com o piloto da Williams a preferir ficar mais perto da fábrica da equipa.

“Há muito treino e passei muitos dias na fábrica, principalmente no simulador. Juntamente com isso, os meus compromissos com os meios de comunicação social começaram a aumentar novamente, e isso deixa-me ainda mais entusiasmado para continuar. Este é o primeiro ano em muito tempo em que não vou para um clima quente para um campo dedicado ao treino físico. Com muito a aprender sobre o novo regulamento técnico, decidi ficar principalmente em Londres, porque vou passar muitos dias na fábrica”.

Para além disso, Latifi vai “para a Finlândia para conduzir no gelo, o que é sempre uma boa maneira de tirar o pó e trabalhar em algumas capacidades essenciais de condução”.

Recordamos que a Williams é a única equipa que ainda não anunciou o evento de apresentação pública do novo monolugar de 2022. Pode recordar aqui todas as datas das apresentações das equipas.