Fórmula 1 prepara série televisiva | AutoSport

Depois do sucesso com a série documental ‘Drive to Survive’ da plataforma de streaming Netflix, a Fórmula 1 prepara-se para apresentar uma série ficcional para o pequeno ecrã.

A série dramática tem como pano de fundo a história de uma família dona de uma equipa de Fórmula 1 e segundo a publicação Deadline, vai chamar-se ‘One’. O guião é aprovado pelos responsáveis da competição mundial e terá a atriz Felicity Jones como estrela maior do elenco, também partilhando deveres de produção com a própria Fórmula 1.

A série ainda não tem data de lançamento, mas junta-se à longa metragem que está a ser produzida por Lewis Hamilton e que conta com Bradd Pitt no elenco.

Foto: David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool