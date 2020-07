Fórmula 1 preocupada com o GP de Espanha

Depois de terem surgido os primeiros dois casos recentes de Covid-19 na Fórmula 1, os responsáveis pela competição estão mais ‘nervosos’ do que nunca e com as corridas de Silverstone e Barcelona durante as próximas três semanas, esta última está a começar a causar alguma preocupação juntos dos responsáveis da F1, devido ao crescendo de casos na zona.

Para já é cedo demais para demasiadas preocupações, mas devido a haver vários surtos regionais na região do Circuito da Catalunha, isso pode causar problemas. Seja como for ainda há tempo para decisões, se for demasiado arriscado a F1 tem uma solução ‘evidente’: Uma terceira corrida em Silverstone, até porque é um traçado que tem várias versões de pista possíveis, e ninguém precisaria de sair da Grã-Bretanha, incluindo as três equipas que não estão lá sediadas. Porque já lá estariam, logicamente.

Ninguém quer três corridas no mesmo local, e por isso Hockenheim é alternativa, mas neste caso a decisão teria que ser rápida. Porque é necessário ‘preparar’ o circuito. Resta esperar que tudo corra pelo melhor em Espanha, na Catalunha e que ‘nuestros hermanos’ possam receber a sua corrida.