Fórmula 1: Possível programa de testes da McLaren para “rookies” | AutoSport

As regras da Fórmula 1 foram alteradas e os monolugares dos anos anteriores podem ser usados em sessões de testes privados pelas equipas. Ainda existem algumas dúvidas sobre esta questão, por isso algumas estruturas não usaram os monolugares de 2021 num primeiro teste, como aconteceu com a Ferrari em Fiorano, mas com a possibilidade da utilização de carros da geração anterior, e a obrigatoriedade das equipas colocarem pilotos rookies (que tenham pilotado até ao máximo de 2 GP’s de Fórmula 1) num determinado número de treinos livres durante a época, algumas estruturas podem também tirar partido disso. A McLaren, conforme explicou Zak Brown, considera criar um programa de testes para jovens (não se trata de uma academia, como tem a Red Bull, Ferrari, Alpine, por exemplo), para dar oportunidade à chegada de novos pilotos à competição.

“Na Fórmula 1, pela primeira vez em algum tempo, devido à grande mudança de regras, é permitido testar o carro do ano passado”, disse Brown ao Motorsport.com. “Por isso, queremos ter um programa de testes como costumávamos ter no passado”.

Sobre quem estará ao volante do MCL36 nos dois treinos livres obrigatórios para os “rookies”, numa altura em que muito se fala de Patricio O’Ward, Brown afirma que o piloto da equipa na IndyCar é um candidato. “Temos de colocar alguém para os dois [treinos livres de GP’s] pelas regras da Fórmula 1, mas ainda não decidimos quem colocar. Ele [O’Ward] é certamente um candidato”.