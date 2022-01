Fórmula 1: Possível ligação de Cyril Abiteboul à Red Bull | AutoSport

Ainda é especulação, mas não deixou de surpreender a presença de Cyril Abiteboul na garagem da Red Bull durante o último GP de 2021. Até agora oficialmente não foi anunciada nenhuma ligação entre o antigo chefe de equipa da Renault e a equipa liderada por Christian Horner, mas a edição italiana do Motorsport.com avança que os rumores apontam para uma negociação entre as partes para o cargo de chefe do nova divisão de motores de Milton Keynes, estrutura que entrará em atividade dentro de alguns meses com a revisão das unidades motrizes da Honda, mas destinada a produzir as suas próprias unidades no futuro.

Quando foi questionado, ainda em Abu Dhabi, sobre a sua presença na garagem da Red Bull, Abiteboul afirmou que: “Tenho de confessar que estive na Red Bull. Posso admitir porque fui visto lá. Está tudo bem, eu escolhi o lugar certo! Tenho trabalhado muito com a Red Bull. As pessoas lembram-se das nossas diferenças, mas eu também tenho muito respeito por esta organização completamente orientada para os resultados. Quero dizer que a todo o custo. Por vezes era isso que faltava à Renault, essa vontade de querer ganhar a todo o custo. Quando vejo as escolhas estratégicas feitas por Helmut Marko, com Max [Verstappen] e com a Honda, e a sua implementação pela equipa de Milton Keynes sob a liderança de Christian, fico contente por no final ter sido recompensada. E naqueles últimos minutos em Abu Dhabi, poder-se-ia dizer que estava destinado a acontecer”.

Depois de sair da Renault, Abiteboul começou a trabalhar como consultor para a Mecachrome.