Fórmula 1: Portugal foi a corrida com mais ultrapassagens em 2020

Este é daquele tipo de dados que importa muito aos responsáveis da Fórmula 1, pois quando sabem que há uma pista que ‘devolve’ 58 ultrapassagens, quando a segunda melhor faz ‘somente’ 47, isto significa que esta pista é muito apetecível para a F1. O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 2020 foi a corrida com maior número de ultrapassagens do ano de 2020, mais 11 que o GP da Estíria, mais 16 que a ‘oval’ de Sakhir, no Bahrein.

Será que este ano se bate o recorde?

Curiosamente, a média de ultrapassagens em 2020 baixou de 39 (em 2019) para 31 (32,6 em 2018). Em 2016 a média foi de 46,7 ultrapassagens, mas com a mudança das regras, carros mais rápidos e com maior apoio aerodinâmico, a média caiu para 31. O ano passado só um pista teve mais de 50, quase 60, aliás. Portugal, Autódromo Internacional do Algarve.

Veja a tabela em baixo, que compara as ultrapassagens de 2019 e 2020.