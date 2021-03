Fórmula 1: Portugal e Espanha ainda podem ter público

Afinal, e ao contrário do que noticiou o Expresso há duas semanas, e que nunca chegou a ser confirmado por fontes oficiais, os adeptos ainda podem ter esperança que haja público no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. Dieter Rencken, consagrado jornalista de F1 da Racing Lines, escreveu que tanto os Grandes Prémios de Portugal como o de Espanha, que se realiza uma semana depois, deverão ter público nas bancadas.

Apesar de se ter ficado agora a saber que Imola não terá público, e sendo provável que várias corridas europeias acabem por não poder ter, ainda não há uma decisão, pelo menos pública, relativa ao Grande Prémio de Portugal, e Dieter Rencken escreveu na RaceFans que as provas portuguesa e espanhola se espera que possam ter público nas bancadas. Rencken fala de testes rápidos a quem marcar presença.

Depois da informação do Expresso, os dias passaram e a decisão oficial nunca surgiu, o que indiciava claramente que o assunto não estava ‘fechado’ e ainda bem. O Promotor espanhol também se mostra esperançoso que a sua corrida tenha público. No Mónaco, o ACM continua a contar ter público, e os organizadores da corrida do Azerbaijão já fizeram saber que a corrida de Baku em junho, não terá público.