Porsche anuncia planos para entrada na Fórmula 1 na próxima semana | AutoSport

A Audi oficializou a sua entrada na Fórmula 1 a partir de 2026. De acordo com a Auto Motor und Sport, o próximo anúncio não vai demorar muito a chegar, porque, segundo o órgão de comunicação social alemão, a Porsche também está perto de apresentar os seus planos para uma futura entrada na competição.

A Fórmula 1 terá um novo fornecedor de unidade motriz em 2026, com a confirmação dos novos regulamentos para os motores dada na passada semana. A Audi vai entrar na Fórmula 1 e estará ansiosa por comprar parte de uma equipa já existente. Agora que a Alfa Romeo anunciou o final da sua parceira com a Sauber a partir de 2023, a aquisição da equipa suíça será o passo mais lógico para a Audi.

No entanto, a Audi não é a única marca do Grupo Volkswagen que quer entrar na Fórmula 1. A Porsche já adquiriu 50% da Red Bull Technology e segundo a Auto Motor und Sport quer ser apresentada na próxima semana, juntamente com os planos de competir na Fórmula 1 a partir de 2026 como parceira da Red Bull Racing e da equipa irmã, AlphaTauri.

De acordo com a AMuS, a Audi e a Porsche não são os únicos envolvidos. O meio de comunicação social alemão fala de várias outros nomes conhecidos que querem entrar na Fórmula 1 com o seu próprio motor. Estas marcas ainda não querem revelar nada de momento.