Fórmula 1: Porquê tanta polémica com os pneus?

Os pilotos de Fórmula 1 expressaram a sua consternação após terem tido a oportunidade de testar os protótipos de pneus Pirelli para 2021, durante as sessões de treinos livres de sexta-feira do Grande Prémio do Bahrein. As avaliações dos pilotos variaram entre a indiferença e a crítica extrema.

Os pneus de Fórmula 1 da Pirelli para 2021 foram testados por todos os pilotos durante os treinos livres de sexta-feira do Grande Prémio do Bahrein e suscitaram uma reação largamente negativa. Cada piloto teve dois conjuntos do composto C3 (médio) juntamente com a sua atribuição regular.



Com as mudanças resultantes da pandemia e o protelamento da utilização dos mesmos pneus para 2021, a Pirelli tinha que mudar os pneus porque os carros vão ter mais carga aerodinâmica, e não foram concebidos para isso. Embora essa situação seja parcialmente mitigada por um conjunto de quatro alterações de regras aerodinâmicas que afetam o piso, as asas das condutas de travões traseiros e o difusor, houve também necessidade de modificar os pneus atuais, para lidar com as maiores cargas. Basta recordarmos o que sucedeu no GP da Grã-Bretanha, no início deste ano, quando o elevado desgaste levou a falhas nos pneus perto do final da corrida, nos dois Mercedes e no McLaren de Carlos Sainz.



Nos pneus testados, os compostos são idênticos, mas a construção mudou. O objetivo passa por aumentar a integridade dos pneus. Lewis Hamilton queixou-se de que os pneus foram um segundo por volta mais lentos e sugeriu que se esta mudança era o melhor que a Pirelli consegue fazer, mais valia manter os pneus atuais. Não foi só Hamilton a queixar-se.



Contudo, era inevitável que neste momento os pneus não estejam ao nível desejado, e a explicação é simples: Os carros estão afinados para ‘outros’ pneus. Não para estes. O objetivo da Pirelli não eram ganhos no cronómetro, mas sim na resistência dos pneus. Como é natural, os pilotos sentem o desempenho, mas é a Pirelli que se tem de preocupar com a resistência. Quando os carros foram equilibrados para ‘estes’ pneus, o desempenho ressurge.

A Pirelli não espera carros mais lentos no próximo ano, apesar das mudanças aerodinâmicas. Mas há um dado que se altera, pois cada conjunto pesa agora mais 2,5 kg. Num F1, vai notar-se no cronómetro. Tendo em conta que os pneus vão ser alterados por uma questão de integridade/segurança, as equipas não vão poder votar contra a sua utilização.



Se neste momento se está a questionar porquê a Pirelli não criou pneus novos para 2021 ao invés de adaptar os existentes? Por uma questão de tempo, pois em 2022 tem que apresentar pneus novos para jantes de 18 polegadas e testá-los antes. Como se percebe, a única opção era uma correção à especificação atual. Por tudo isto só em 2022 se pode esperar um pneu completamente diferente (naturalmente) para jantes de 18 polegadas e aí sim, a Pirelli vai trabalhar com as equipas durante 2021 de modo a chegar a 2022 com os melhores pneus possível.