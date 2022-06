Fórmula 1: ‘Porpoising’ seria pior com pneus antigos | AutoSport

O efeito oscilatório ou ‘porpoising’ tem dado dores de cabeça aos engenheiros das equipas e dores de costas aos pilotos. Pensando nos possíveis riscos para a saúde dos pilotos com tanta oscilação, a FIA apresentou uma diretiva técnica que pode alterar em certa medida o atual pelotão.

Segundo o responsável da Pirelli Motorsport, Mario Isola, o efeito oscilatório poderia ser ainda pior se os monolugares de Fórmula 1 continuassem a utilizar os pneus de 13 polegadas que foram usados ​​até 2021.

“É um efeito que resulta dos carros”, explica Isola. “A parede lateral do pneu é muito maior [nos pneus de 13 polegadas] e funciona como uma espécie de suspensão. Este não é o caso dos pneus de 18 polegadas, o que até ajuda no problema da oscilação”.

Mario Isola acredita ainda que a diretiva técnica da FIA terá pouco ou nenhum impacto no comportamento dos pneus da Pirelli, mas pode alterar os níveis de degradação dos pneus em alguns dos monolugares.