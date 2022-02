Fórmula 1: Pontuação revista para casos de corrida interrompida | AutoSport

Após a controversa “não corrida” de Spa-Francorchamps em 2021, a comissão de Fórmula 1 da FIA decidiu rever e pedir a alteração da pontuação e da sua aplicação em caso de corridas interrompidas, como foi o caso do GP da Bélgica.

A partir de agora serão necessárias duas voltas sem Safety Car ou Virtual Safety Car para ser considerada corrida e então proceder à distribuição de pontuação. A escala passa a ser mais complexa que a anterior, como aconteceu na Bélgica que após 3 voltas atrás do Safety Car foi distribuída metade da pontuação para os 10 primeiros.

Passam a pontuar os 5 primeiros (6 pontos para o vencedor e 4, 3, 2, 1), se a distância de corrida completada pelo líder for inferior a 25% das voltas planeadas; os 9 primeiros (13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), se a distância de corrida completada pelo líder for entre 25% e 50% da corrida; os dez primeiros (19, 15, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1), se a corrida se realizar entre 50-75%.

Note-se que esta alteração regulamentar está sujeita à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, que reúne dia 18 de março.