Fórmula 1: Pólo da Haas em Maranello beneficia a equipa, diz Kevin Magnussen | AutoSport

A Haas contratou antigos funcionários da Ferrari – o mais conhecido é Simone Resta – que foram dispensados e optou por abrir um departamento de design em Maranello, junto à fábrica do seu fornecedor de componentes.

Para Kevin Magnussen, a Haas tem beneficiado bastante com a abertura desse polo, sendo os resultados da equipa a parte visível.

“Foi uma boa mudança na equipa”, disse Magnussen, “no ano em que estive fora mudaram-se. É agora um grupo maior em Maranello, penso que isso ajuda a comunicação entre os diferentes departamentos, bastando agora apenas falar uns com os outros (…) Portanto, é melhor, e a equipa também cresceu, e temos mais pessoas e sentimos a mudança. E, claro, o carro também mostra. Por isso, a Haas está a caminhar para um bom nível”.

A parceria da Haas com a Ferrari é posta em causa por outras equipas, embora as duas partes tenham salientado a separação do espaço físico e do trabalho entre ambas. A desconfiança de algumas equipas é que que a troca de informação entre Ferrari e Haas seja inevitável.