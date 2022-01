Fórmula 1: Pódio de Fernando Alonso motiva Sebastian Vettel | AutoSport

Longe dos dias em que estava na luta pelas vitórias em corridas, Sebastian Vettel, assim como a Aston Martin, não teve uma época fácil em 2021. Terminou o ano no 12º posto da classificação geral e longe dos pilotos da Alpine, que ficaram nos lugares acima. No entanto, Vettel explicou que Fernando Alonso, que regressou à Fórmula 1 no ano passado e conquistou um pódio, serviu de inspiração numa época difícil.

“Fernando teve uma corrida super inspiradora e de grande qualidade. Fiquei realmente feliz por o ver lá em cima e é uma grande motivação assistir a isso. Dão-nos as ferramentas certas e o momento certo e nós podemos fazer o nosso trabalho. Penso que é indiscutível que Fernando tem grandes qualidades, pelo que isso pode ser um motivador”.

Para além de Alonso, o piloto alemão afirmou ainda que os feitos de Michael Schumacher ainda o motivam na competição, para além dos feitos de outros pilotos do pelotão.

“Michael foi a minha maior inspiração quando se trata de corridas, mas hoje em dia, obviamente é diferente porque se vê as coisas um pouco diferentes. Já não tenho posters de Michael no meu quarto! Mas sim, como eu disse, pode ser uma performance de destaque como o fim de semana do Fernando ou outros”.