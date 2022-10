Fórmula 1: Plano da Audi é levar “três anos para chegar ao topo” | AutoSport

Adam Baker, CEO da Audi Formula Racing e responsável pelo projeto da Fórmula 1, apresentou ontem em Madrid o concept car da Audi e revelou mais alguns detalhes da entrada da marca germânica na competição. Baker afirmou que o projeto está em andamento e que o plano da estrutura é estar na luta pelo topo da tabela classificativa em três ano, após a entrada em 2026, tendo a expectativa de conquistar pódios na época de estreia. O responsável da Audi não confirmou ainda a equipa que será parceira dos alemães.

Ainda sem se saber qual é o chassis que vai abrigar a sua unidade motriz, a Audi tem já em andamento o seu programa, que conta com 130 pessoas, mas esperam chegar “a cerca de 300 em breve e posso dizer que a partir de 2023 vamos trabalhar até o limite do teto orçamental”, afirmou Baker.

Construindo de raiz uma unidade motriz segundo o novo regulamento para 2026, Adam Baker considera “razoável pensar que levará três anos para chegar ao topo, por mais complicado que seja o desafio da F1, mas gostaríamos de conquistar alguns pódios na temporada de estreia”, apesar de não ter sido ainda revelada qual o construtor de chassis, parceiro da Audi no projeto. Há fortes indícios que se tratará da Alfa Romeo, mas Baker explicou que “não podemos falar sobre a Sauber, mas encontrar o parceiro certo é fundamental, porque é isso que nos permitirá ter sucesso no futuro “.