Fórmula 1: Pirelli tem planos para continuar a testar pneus de 18 polegadas | AutoSport

A grande revolução que os novos regulamentos trazem para a Fórmula 1 em 2022, dizem também respeito aos pneus da Pirelli, que realizou vários testes ao novo produto em 2021, com quase todas as equipas a prepararem carros para este fim. No entanto, os italianos não se vão ficar por aqui e delinearam um plano de testes para 2022, que submeteram à FIA e esperam pela resposta da federação.

“Temos um plano que submetemos à FIA. Sei que eles ainda estão a discutir alguns detalhes sobre o limite orçamental a fim de encontrar uma solução e incentivar as equipas a realizar os testes de pneus”, disse Mario Isola da Pirelli. “Acredito que, no início de janeiro, estaremos em condições de confirmar os testes e também as equipas que vão participar”.

Com o limite orçamental a ser reduzido para 140 milhões de dólares esta época – uma redução de 5 milhões de dólares – Isola afirmou que a Pirelli vai fazer o seu melhor para assegurar que os custos dos testes sejam mantidos ao nível mais baixo possível, isto depois desta questão ter sido levantada na época passada pela Mercedes – após o acidente de Valtteri Bottas em Imola – e a Williams, que não construiu um carro de testes para não comprometer o seu orçamento.

“Vamos utilizar, tanto quanto possível, os locais onde corremos no domingo e ficamos para terça e quarta-feira. Isto significa menos custos logísticos para as equipas. Isto não é aplicável aos pneus de chuva e intermédios, porque precisamos de ir a Paul Ricard (que pode ser molhado artificialmente) ou a circuitos específicos onde podemos molhar a pista, mas para os testes em piso seco que estamos a fazer a maior parte do tempo, há apenas uma sessão que não está ligada a uma corrida”, explicou Isola.