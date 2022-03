Fórmula 1: Pirelli revelou escolha de pneus para as primeiras corridas | AutoSport

Em 2020 devido à pandemia, a Pirelli foi encarregue de selecionar os compostos para cada corrida, ao contrário da escolha livre de cada equipa até aquele ano. Assim continuou em 2021 e continuará a ser em 2022, mas desta vez depois do pedido das equipas à Pirelli para manter os custos reduzidos e por causa da falta de dados sobre os novos pneus.

Assim sendo, a Pirelli anunciou hoje os compostos de pneus para as três corridas de abertura da temporada 2022, os GP do Bahrein, da Arábia Saudita e da Austrália.

Para a primeira corrida do ano, uma semana depois dos testes no Bahrein, as equipas vão ter disponíveis os pneus mais duros da Pirelli, os C1, C2 e C3. Na Arábia Saudita, que se estreou no calendário da Fórmula 1 em 2021, a Pirelli escolheu os C2, C3 e C4.

O GP da Austrália, em Albert Park que sofreu obras significativas desde a última corrida de Fórmula 1 em 2019, a Pirelli optou deixar de fora o composto C4, disponibilizando os C2, C3 e C5.