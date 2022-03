Fórmula 1: Pirelli otimista com resultado do teste em Barcelona | AutoSport

Os 3 dias de teste da Fórmula 1 em Barcelona foi a primeira oportunidade da Pirelli recolher dados sobre os pneus de 18 polegadas com os novos monolugares em pista, depois de ter conduzido um extenso programa de testes durante 2021 com 9 das 10 equipas da grelha, mas com “mule cars”, carros de épocas anteriores modificados apenas para poderem ser montados os pneus, para além de muito trabalho de simulação.

Com mais de 3000 voltas durante os 3 dias na Catalunha, Mario Isola, responsável da Pirelli para a Fórmula 1, afirmou estar “bastante satisfeito porque o primeiro objetivo era confirmar os dados do nosso teste de desenvolvimento de pneus no ano passado e o teste pós-temporada [em Abu Dhabi no final de 2021]”. Isola explicou a importância dos dados recolhidos, uma vez que com os novos monolugares “a aerodinâmica que não é a mesma, assim como a tampa da jante, a transferência de calor do travão e da jante”. O teste, adiantou o homem da Pirelli, “foi bastante positivo. Os comentários estiveram em linha com o que encontrámos no ano passado. Agora temos muitos dados para analisar. As equipas concentraram-se principalmente nos C2 e C3 porque estão concentradas no setup e equilíbrio do carro e em compreender como o carro se comporta, mas acredito que temos boas informações”.

O período da tarde do último dia em Barcelona começou com a pista molhada artificialmente, para ser possível testar os pneus de chuva e os intermédios, no entanto apenas Daniel Ricciardo com de chuva. O piso começou rapidamente a secar com condições mais apropriadas para os intermédios. A ideia deste teste passava também por “avaliar as condições entre os pneus de chuva e os intermédios, e os intermédios para os slicks”.

A Pirelli tem ainda mais três dias de testes de pré-temporada no Bahrein, de 10 a 12 de março, para avaliar os novos pneus.