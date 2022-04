Fórmula 1: Pirelli anuncia escolha de pneus para a estreia em Miami | AutoSport

O fornecedor oficial de pneus da Fórmula 1 anunciou a seleção de compostos para as próximas 4 provas da temporada: o GP de Emilia Romagna, o GP de Miami (prova que estreia no calendário), o GP de Espanha e o GP do Mónaco.

Os compostos para as corridas em Imola, Barcelona-Catalunha e Mónaco, comparando com anos anteriores, não se alteram. Para a nova corrida em Miami, a seleção passa pelos compostos C2 a C4.