Fórmula 1: Pirelli adia testes dos novos pneus

A Pirelli viu-se na contingência de adiar os testes dos novos pneus, previstos para os segundos treinos livres dos dois últimos Grandes Prémios de Fórmula 1, o GP do 70ª aniversário da Fórmula 1 e o de Espanha, em virtude do que se passou na primeira corrida de Silverstone, preferindo dar mais tempo às equipas para se adaptarem o melhor possível à nova pressão mínima imposta depois dos furos nas rodas dos Mercedes de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e no McLaren de Carlos Sainz.

Neste momento, espera-se que a Pirelli mantenha os pneus atuais por uma terceira temporada, mas a empresa italiana quer adequá-los melhor ao aumento dos níveis de downforce: “O plano era ter alguns testes de protótipos em Silverstone e em Barcelona, mas decidimos adiar para podermos avaliar um novo passo com os novos pneus protótipo e porque temos uma temporada europeia alargada, podemos considerar outras corridas depois de meados de setembro para testar pneus protótipos”, disse Mario Isola, referindo-se a Nurburgring, Portimão e Imola.

O que a Pirelli pretende é pensar bem nos passos a tomar, de modo não falhar, pois o que se passou na primeira corrida de Silverstone resultou do facto de terem subestimado as diferenças na aerodinâmica para este ano, erro que não querem repetir para o ano.