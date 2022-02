Fórmula 1: pilotos vão ter de se adaptar aos carros com visibilidade reduzida | AutoSport

Max Verstappen e os dois pilotos da Williams tinham já abordado esta questão, como demos conta anteriormente, e hoje Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton e Sergio Perez também explicaram aos jornalistas, que os novos monolugares dificultam a visibilidade do piloto, mais do que os carros do ano passado.

Daniel Ricciardo disse que já antes “não se via assim tanto, ponto final.Este ano, vê-se menos”. O piloto da McLaren acredita que a visibilidade reduzida é “algo a que nos vamos habituar, é só encontramos pontos de referência e coisas assim. Portanto, é algo que se vai tornar mais fácil com o tempo”, mas ainda assim, “há sempre uma espécie de ângulo morto no carro, por isso é preciso usar muito da nossa intuição também quando se está a correr lado a lado”.

Sergio Perez insistiu que, para além de todos os novos desafios que as alterações ao regulamento técnico apresentam, a visibilidade “vai ser outro desafio para este ano”. O piloto mexicano é da opinião que os pilotos e equipas vão tentar encontrar uma solução. “Vamos tentar descobrir como podemos obter mais [visibilidade]” e concorda com o seu companheiro de profissão terminando a dizer que “havemos de nos habituar a isso”.

Hamilton brincou um pouco com a situação, afirmando que “provavelmente estou sentado um pouco baixo demais porque estou a ver muito céu neste momento, mas vou arranjar uma almofada ou algo para me sentar mais alto”.