Fórmula 1: Pilotos sugeriram grelha invertida na Sprint | AutoSport

A Fórmula 1 está a estudar as opções em relação ao formato da Sprint de qualificação, depois de serem realizadas todas as 3 corridas pensadas para este ano. Ross Brawn deu conta que a Sprint pode vir a ser um evento independente da qualificação, ou seja uma corrida ao sábado que não forme a grelha para a corrida de domingo e que distribua outra pontuação, que não apenas os 3 primeiros.

Depois de Silverstone, os pilotos sentiram que pouco havia a ganhar, e para arriscar, com o formato atual, tendo sugerido a Ross Brawn que a Sprint, como corrida independente, tivesse grelha invertida. “Alguns deles [pilotos] sentiram que deveria haver mais recompensa na sprint”, afirmou Ross Brawn em declarações à publicação The Race. “Se vamos fazer isso, então talvez um evento isolado seja considerado. Penso que a qualificação na sexta-feira, corrida no domingo, com um evento autónomo com alguma recompensa decente e talvez ter algum risco na grelha de partida.”

Brawn não confirmou se a ideia irá para a frente, mas afirmou que, “para os pilotos lutarem arduamente, penso que teriam de ter alguma recompensa decente. O que se quer é alguma luta entre os tipos que estão na frente da grelha. Se os tipos que estão na frente da grelha recuarem um pouco, eles lutam uns contra os outros. Não estamos a falar de uma lotaria ou de uma ordem aleatória. Estamos a falar de algo que pode melhorar o evento”.