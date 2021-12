Fórmula 1: Pilotos para o teste em Abu Dhabi | AutoSport

Os testes de pós temporada começam amanhã no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. As equipas vão para a pista com os seus “mule car” que produziram para testar os pneus de 18 polegadas que serão utilizados em 2022. Isto exclui a Williams, que nunca produziu um carro de testes. Em resultado disso, a Williams terá em pista o carro de 2021 apenas com o jovem piloto aos comandos, neste caso Logan Sargeant.

Ao contrário da maioria das equipas, que terão os seus dois pilotos em pista, a Mercedes terá apenas George Russell ao volante do carro de testes.

Equipa terça-feira quarta-feira teste piloto jovem Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Juri Vips Mercedes George Russell George Russell Nyck de Vries Ferrari Charles Leclerc e Antonio Fuoco Carlos Sainz Robert Shwartzman McLaren Daniel Ricciardo Lando Norris Patricio O’Ward AlphaTauri Yuki Tsunoda Pierre Gasly Liam Lawson Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou a confirmar Williams N/A N/A Logan Sargeant Haas Mick Schumacher Pietro Fittipaldi Robert Shwartman Aston Martin Lance Stroll Sebastian Vettel Nick Yelloly