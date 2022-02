Fórmula 1: Pilotos da Red Bull agradados com o carro depois do Shakedown | AutoSport

Após o primeiro contacto com o Red Bull RB18 em pista, no shakedown à porta fechada no Circuito de Silverstone, Max Verstappen e Sergio Perez admitiram estar satisfeitos com as primeiras sensações ao volante do monolugar de 2022.

O campeão do mundo de 2021, Verstappen avisou que se o carro for rápido, sabe que a equipa pode lutar por objetivos semelhantes aos do ano passado.

“As primeiras impressões, o que penso ser sempre muito importante, o carro tem bom aspeto. As regras são muito diferentes este ano com os carros, por isso é bom ter estas primeiras voltas e ter uma boa sensação. (…) E depois, se o carro for rápido, tenho a certeza que podemos voltar a fazer um bom trabalho”.

Sergio Perez também ficou agradado com o carro e considera que o ritmo de desenvolvimento do monolugar durante o ano, vai pesar nos resultados que obtenham.

“Pode-se ver a quantidade de trabalho no carro, a quantidade de horas que o nosso pessoal na fábrica fez”, disse Perez. “Estou confiante. Espero realmente que o carro seja rápido de imediato. Penso que a chave para isso será o ritmo de desenvolvimento que podemos ter durante esta ́ época, que terá um impacto maciço. Podemos realmente ver com os diferentes carros, a forma como algumas das equipas interpretaram as regras. Será interessante na primeira corrida para ver qual o conceito de carro que é o melhor”.