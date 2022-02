Fórmula 1: pilotos da McLaren apoiam Michael Masi | AutoSport

A época de 2022 aproxima-se a passos largos do seu início – os primeiros testes de pré-temporada realizam-se em Barcelona de 23 a 25 de fevereiro – mas o último GP de 2021, em Abu Dhabi, ainda permanece na atualidade de todos os intervenientes na Fórmula 1.

O inquérito da FIA vai ser apresentado em breve à comissão de F1 do organismo, mas já é público que o lugar de Michael Masi como diretor de corrida está em causa, para além de outras mudanças que deverão ocorrer. No entanto, alguns pilotos apoiam Masi e avisam que é preciso mais apoio ao atual diretor de corrida nas suas funções, como fez Sebastian Vettel por altura da apresentação do novo carro da Aston Martin e a dupla de pilotos da McLaren também partilha dessa opinião.

“Potencialmente Michael precisa de um pouco mais de apoio e especialmente agora com um calendário a crescer”, disse Daniel Ricciardo à Reuters durante o lançamento do McLaren MCL36. “Também somos humanos e passamos por cansaço e Michael não aparece apenas no domingo, fazendo parte da corrida e voltando depois para casa. Vai a todas as pistas antes, verificando também outras coisas, quer seja segurança ou o que quer que seja. Portanto, a sua agenda é de loucos”, defendeu o piloto australiano.

Lando Norris chama a atenção que todos os envolvidos na competição, cometem erros. “Eu apoio o Michael. Como piloto, o que todos queremos é consistência e quando as coisas são inconsistentes, como vimos em Abu Dhabi, é quando as pessoas se irritam e ficam frustradas. Nós tomamos decisões – a equipa toma decisões – sobre essa consistência e regras, por isso, se algo mudou ou mudou, isso irá irritar certas pessoas. Mas é tão difícil. Vê-se que cometemos erros como pilotos e o mesmo se passa com os comissários. É humano fazer isso quando algo acontece tão rapidamente”, argumentou Norris.