Fórmula 1: Pilotos da Haas podem sair prejudicados por não terem simulador | AutoSport

O desenvolvimento do novo carro da Haas para 2022 pode estar a correr bem, conforme recentes declarações de Günther Steiner, mas Nikita Mazepin e Mick Schumacher podem ter a vida ainda mais dificultada, já que vão apenas tomar o pulso ao novo carro no teste de Barcelona, sem simulador disponível na equipa.

“Não temos, de momento, o nosso próprio simulador. Mas isso deverá mudar para o próximo ano. Penso que só vou pilotar o carro pela primeira vez no teste de Barcelona”, disse Mick Schumacher ao Auto Motor und Sport sobre este tema. Se Steiner afirmou que a equipa estava a ir na direção certa, Schumacher explicou que: “A grande questão é o que nos vai dar, as outras equipas também não têm bonecos a trabalhar. Sabem para onde as coisas estão a ir. Temos de esperar para ver. Esperamos ter algo no carro que nos dê uma pequena vantagem, pelo menos no início”.

Apesar das mudanças no regulamento em 2022, o piloto alemão prevê que as grandes equipas habituais continuarão a ter vantagem à medida que a época progride.

“A esperança é que todos estejam mais próximos uns dos outros e que se possa lutar. Talvez seja esse o caso no início. No final, as equipas habituais irão afastar-se novamente. A questão é quanto”.