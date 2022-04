Fórmula 1: pilotos da Ferrari autorizados a lutar entre si em Imola | AutoSport

Charles Leclerc dominou o GP da Austrália, mas Carlos Sainz teve um fim de semana para esquecer, se bem que tivesse começado igualmente rápido em pista.

Para a prova seguinte, em Imola onde se esperam muitos fãs da equipa, Mattia Binotto espera o regresso de Sainz ao nível anterior e com isso, estar mais próximo do seu companheiro de equipa. Como tal, os dois estão autorizados a lutarem entre si e se possível pela vitória, como afirmou Binotto.

“Eles são livres de lutar e isso é importante para nós. Para Carlos, penso que é realmente importante voltar à mesma velocidade e ritmo e penso que realmente voltará à forma. Charles está muito concentrado neste momento, está a pilotar muito bem. O ano passado foi importante para ele e para o seu crescimento e se olharmos também em termos de gestão de pneus, tem sido muito bom. Vou então desfrutar da batalha por uma posição boa e justa no campeonato”.

O responsável pela Ferrari deixa apenas um aviso: todas as corridas são diferentes e o desempenho no GP de Emilia Romagna pode não ser semelhante ao da Austrália.

“Não sei se seremos imparáveis. Cada corrida será diferente mas será ótimo estar em Imola agora com um início de temporada tão bom, depois de uma vitória, onde vão estar muitos tifosi”.