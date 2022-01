Fórmula 1: Pilotos da Ferrari assinalam utilidade do teste em Fiorano | AutoSport

No segundo de três dias de testes em Fiorano, os pilotos da Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc estiveram ao volante do SF71H. Longe das condições ideais, com a temperatura baixa e pista húmida, Carlos Sainz foi o primeiro dos dois pilotos a sair para a pista. Completou 59 voltas e voltou a pilotar um carro de Fórmula 1 e a trabalhar novamente com a equipa depois dos testes no fim da temporada passada em Abu Dhabi. “Há exatamente um ano atrás, conduzi um Ferrari pela primeira vez”, recordou Sainz, depois do teste. “E devo dizer que, mesmo que muitas coisas tenham mudado, dado que agora conheço toda a gente e me sinto realmente em casa, pilotar aqui é sempre especial. Fiquei muito feliz por ver tantos dos nossos fãs a verem de fora da pista, e foi por isso que quis ir cumprimentá-los quando terminei a minha sessão”.

O espanhol também explicou o objetivo deste tipo de teste antes do início da temporada. “Neste momento, como todos os outros pilotos, estamos a trabalhar no simulador ou a treinar muito no ginásio. No entanto, quando se trata de exigências colocadas ao corpo, nada pode igualar o facto de estar dentro do carro. É por isso que, poder pilotar antes do início da temporada, não importa em que carro, é sempre muito útil para um piloto. Desperta o corpo, lembrando que significa ser um piloto de Fórmula 1”.

Durante a tarde foi a vez de Charles Leclerc estar ao volante. Completou 48 voltas e lembrou que o teste foi a chave para recomeçar a pensar na Fórmula 1. “Após um mês e meio sem me sentar no cockpit, estava realmente ansioso por pilotar novamente. Foi muito divertido e também um treino útil. Mal posso esperar para voltar à pista em Barcelona com o carro de 2022 para começar realmente esta nova era da Fórmula 1 e ver se todo o trabalho que temos feito desde o ano passado compensará em termos da competitividade que esperamos”.