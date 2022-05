Fórmula 1: Pilotos da Alpine foram aconselhados a competirem menos entre ambos | AutoSport

A batalha pela posição nas voltas iniciais do GP da Arábia Saudita entre Fernando Alonso e Esteban Ocon foi animada, mas os responsáveis da equipa não gostaram muito dessa situação e pediram no final da prova aos pilotos para discutirem a partir daquele momento menos vigorosamente em pista.

“Para nós estava bem, para os nossos patrões foi um pouco perto demais”, disse Fernando Alonso em Espanha no fim de semana passado. “Respeitamo-nos muito um ao outro, mas é verdade que Laurent [Rossi, CEO da Alpine] e Otmar [Szafnauer, chefe de equipa], depois da corrida, disseram ‘talvez tenha sido demasiado próximo e sabemos que ambos confiam um no outro, mas gostaríamos de ter menos competição em pista'”.

Apesar desta batalha, Alonso salientou a relação próxima entre ambos e o trabalho em conjunto para levar a equipa a subir na classificação.

“Penso que no ano passado também vimos como ele era rápido, como era talentoso”, afirmou o piloto espanhol sobre Esteban Ocon. “Sabemos quando temos um verdadeiro companheiro de equipa. Esforça-se no simulador, partilha comigo os resultados, todos querem alguém assim na equipa, porque avançamos mais rapidamente. Por isso, adoro trabalhar com ele e espero que possamos ajudar a Alpine tanto quanto pudermos”, concluiu Alonso.