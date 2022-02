Fórmula 1: Pietro Fittipaldi o substituto de Nikita Mazepin caso seja preciso | AutoSport

O futuro de Nikita Mazepin como piloto de Fórmula 1 é incerto e como o AutoSport deu conta anteriormente, será discutida a continuação do piloto na Haas, e do patrocinador principal, na próxima semana. Como Günther Steiner afirmou, este é um problema que sai da esfera da Fórmula 1 e muitas questões legais têm de ser analisadas.

Caso a Haas precise substituir Mazepin por outro piloto, a escolha é óbvia: Pietro Fittipaldi, piloto de reserva da equipa. Quem o confirmou foi o chefe de equipa da Haas.

“Se Nikita não puder pilotar por qualquer razão, a primeira chamada seria para Pietro [Fittipaldi]”, confirmou Steiner ao programa “Speed City”.”Está connosco há alguns anos e depois veríamos o que fazer a seguir”.

Fittipaldi é piloto reserva da Haas e já pilotou para equipa nas duas últimas corridas de 2020 como substituto do lesionado Romain Grosjean.

“O Pietro está sempre connosco por essa razão”, acrescentou Steiner. “Nos últimos dois anos, com a COVID, precisamos de um piloto de reserva. Portanto, ele está sempre por perto, conhece a equipa, conhece o carro. Para sentar-se ao volante de um dia para o outro, não há ninguém melhor do que Pietro por perto neste momento”.