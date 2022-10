Fórmula 1: Pietro Fittipaldi vai fazer dois treinos livres pela Haas | AutoSport

Pietro Fittipaldi vai ser o piloto da Haas em dois dos quatro treinos livres 1 ainda disponíveis para as equipas utilizarem pilotos estreantes, como presente no regulamento deste ano.

Apesar de Fittipaldi ter já competido por duas vezes pela Haas em 2020 substituindo Romain Grosjean em sequência das lesões sofridas no acidente do Bahrein, são considerados estreantes pilotos que tenham pilotado no máximo em dois Grandes Prémios.

Fittipaldi, que há muito é o piloto reserva da Haas, substituirá Kevin Magnussen no TL1 no Grande Prémio do México e Mick Schumacher no primeiro treino da última corrida do ano em Abu Dhabi.

Antonio Giovinazzi já fez um treino pela Haas mas não é elegível pelo regulamento como piloto estreante, por ter competido em 62 corridas de Fórmula 1.