Fórmula 1: Pierre Gasly teve de ir ao hospital em Baku devido às oscilações | AutoSport

Pierre Gasly revelou que foi forçado a ir ao hospital após o Grande Prémio do Azerbaijão, nesse que foi o fim-de-semana onde se sentiu mais os efeitos das oscilações (porpoising) nos monolugares em toda a época de 2022.

O piloto da AlphaTauri diz ter feito uma ressonância magnética devido aos graves efeitos que as oscilações tiveram nas suas costas, durante o fim-de-semana do Grande Prémio do Azerbaijão.

O fenómeno tem sido um grave problema um pouco por todas as equipas este ano, devido aos novos regulamentos técnicos do efeito solo.

Foi mais notório no início da época, em pistas de alta velocidade como Jidá (Arábia Saudita) ou Baku (Azerbaijão). A natureza acidentada e de alta velocidade do circuito de rua de Baku teve efeitos adversos na saúde dos pilotos. As costas de Lewis Hamilton entraram “em dormência” devido à tensão repetida sob o seu corpo, o que levou a apelos para que a FIA interviesse para tentar evitar o efeito.

Em declarações ao Motorsport.com de Itália, Gasly explicou que, após o seu quinto lugar em Baku, foi para o hospital.

“Baku foi o pior circuito de todos em que corremos, mesmo que para mim não tenha sido apenas uma questão de oscilações puras”, explicou. “O nosso carro tinha de estar extremamente baixo para ser competitivo e há muitos, muitos ‘solavancos’ naquela pista. Foi muito difícil para as minhas costas, ao ponto de, depois do fim-de-semana, ter de fazer uma ressonância magnética para verificar se estava tudo bem com as vértebras”.