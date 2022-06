Fórmula 1: Pierre Gasly tem “pesadelos” com pontos perdidos esta época | AutoSport

A AlphaTauri ocupa atualmente a sétima posição da classificação do mundial de construtores e Pierre Gasly é o piloto mais bem colocado no campeonato de pilotos. Esta época a equipa italiana tem perdido algumas oportunidades de pontuar, seja por problemas nos monolugares ou por erros dos pilotos.

O piloto francês admitiu ter “pesadelos” com os pontos perdidos até à nona prova do calendário, depois de ter apenas pontuado em três corridas.

“Fico com pesadelos quando vejo quantos pontos perdemos desde o início do ano com diferentes incidentes e erros que cometemos”, disse Gasly, citado pelo Racefans.net.

O desempenho do monolugar da equipa italiana não tem sido semelhante ao dos anos anteriores e depende muito de pista para pista, sendo um fator determinante na classificação do piloto francês.

“Só quero chegar ao domingo à noite, depois de cada corrida e estar satisfeito com o trabalho e o desempenho que mostrámos, isso é o mais importante”, salientou o piloto. “Se é suficiente para o quinto lugar, então temos de ser 5º, é suficientemente bom para o nono, então temos de conseguir o nono lugar. Por vezes, não temos ritmo e precisamos de nos contentar com o 12º lugar, mas pelo menos sentimos que maximizamos o pacote que temos e é aqui que vem a satisfação. Obviamente gostaria de lutar por vitórias, mas o momento não é o momento certo para o fazer”, concluiu o piloto.