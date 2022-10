Fórmula 1: Pierre Gasly quer terminar época com a AlphaTauri “em alta” | AutoSport

Faltam quatro corridas para a terminar a ligação de Pierre Gasly com a AlphaTauri. O piloto francês terá a sua primeira experiência na Fórmula 1 fora da esfera da Red Bull, tendo sido a escolha da Alpine para substituir Fernando Alonso.

Com uma época nada semelhante às três anteriores, quando terminou entre os dez primeiros do campeonato, Gasly quer fechar o seu ciclo na equipa italiana com bons resultados. “Quero terminar esta temporada, as minhas últimas quatro corridas com Scuderia AlphaTauri em alta, mesmo que o meu registo passado no COTA [Circuito das Américas] não seja nada de especial”, afirmou o piloto francês na antevisão do GP dos EUA. “Tive aqui alguns abandonos, o ano passado foi um problema mecânico, por isso não tenho sido feliz, mas isso é uma boa razão para esperar uma mudança desta vez”.

O piso do circuito texano é por vezes criticado pelos pilotos por ter muitas ondulações, causadas pelas altas temperaturas do asfalto. Este ano, com suspensões mais duras nos novos monolugares, os pilotos vão sentir mais essas irregularidades. “A pista tem sido sempre muito irregular e penso que com esta geração de carros, vai ser muito complicado em termos de condução. Os carros deste ano são muito rígidos e por isso vai ser um grande desafio para todos, embora saiba que asfaltaram algumas secções no início deste ano a tempo da corrida de MotoGP, por isso esperemos que haja uma melhoria”, salientou o piloto francês.

A última prova antes do GP dos EUA foi no Japão, onde os fãs dão um colorido fantástico ao evento e Gasly espera que em Austin aconteça a mesma coisa, visto que “os americanos são os reis do entretenimento, por isso o ambiente é especial”.