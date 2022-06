Fórmula 1: Pierre Gasly não acredita que diretiva técnica da FIA altere a ordem do pelotão | AutoSport

As opiniões sobre a tomada de decisão da FIA em relação ao efeito oscilatório, ou “porpoising”, dividem-se. Como já demos conta, Max Verstappen não está de acordo com a diretiva técnica anunciada ontem, mas Pierre Gasly diz estar “feliz por terem compreendido que este é um assunto sério para todos nós. Não estamos aqui só para nos queixarmos só porque queremos queixar-nos de algo, não somos assim”.

O piloto francês da AlphaTauri, que avisou em Baku que os pilotos precisariam de uma bengala aos 30 anos para ajudar a andar se a questão não fosse abordada pela instância superior do desporto automóvel, acrescentou que a diretiva técnica da FIA deverá ter pouco significado na alteração de forças do atual pelotão. “Penso que falamos de coisas que poderiam ser alteradas que afetariam uma parte muito, muito pequena do desempenho de todos os carros”, concluiu o piloto.