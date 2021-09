Fórmula 1: Pierre Gasly espera ser recompensado com lugar “numa grande equipa” | AutoSport

Pierre Gasly é mais um nome a juntar a uma lista de vários pilotos, que a Red Bull não resolveu bem as questões. Com uma chegada rápida à equipa “principal” da estrutura, o piloto francês teve pouco tempo para mostrar o que valia e foi relegado para a Toro Rosso, agora Alpha Tauri. Viu Sergio Perez ser contratado fora da equipa para tomar os comandos do carro, ao lado de Max Verstappen, no mesmo ano em que venceu a sua primeira corrida na Fórmula 1, sendo mantido na equipa italiana. Em 2022, manter-se-á no mesmo posto, sendo já muitas as vozes que dizem que o francês merece mais que a Alpha Tauri e que para isso acontecer, terá de deixar a estrutura da Red Bull.

Gasly parece que tem estado atento a essas opiniões e deixou escapar, novamente, alguma da sua frustração ao Canal+: “Red Bull prefere continuar com o Sérgio. É verdade que quando se vê desempenhos como no fim de semana passado em Zandvoort, quando foi eliminado na Q1 e terminou em oitavo, uma volta atrás do seu companheiro de equipa, e foi considerado o melhor piloto do Grande Prémio, há certas coisas que não se compreendem. Mas fora isso, infelizmente, está fora do meu controlo e só posso concentrar-me no que acontece e continuar a dar o meu melhor pela equipa e por mim próprio, e tenho a certeza de que isso irá compensar no futuro com uma oportunidade numa grande equipa”.

Gasly já admitiu que espera que as suas prestações compensem um lugar numa grande equipa, já que não é recompensado na Red Bull. “Tenho a certeza que com os resultados que tive este ano, estou a ter a melhor temporada na Toro Rosso e Alpha Tauri que qualquer piloto desde que começaram na F1 nos últimos 15 anos. E não estou a ser recompensado por ter desempenhos melhores. E é isso, é verdade que é triste e um pouco frustrante, por um lado, e por outro lado é assim mesmo, estas são coisas que estão fora do meu poder. Infelizmente, não depende de mim”.