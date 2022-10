Fórmula 1: Pierre Gasly confessa que é “uma história incrível” ser colega de Ocon na Alpine | AutoSport

A relação entre Pierre Gasly e Esteban Ocon teve início na infância quando ambos começaram a pilotar karts em França. Os dois tinham o desejo, como qualquer miúdo que goste da competição automobilística, de serem pilotos de Fórmula 1. Passados muitos anos, os dois são pilotos com carreiras consolidadas na competição que tanto ambicionavam e acaba de ser confirmado que serão companheiros de equipa no único construtor francês da atualidade, a Alpine.

“A probabilidade de sermos companheiros de equipa depois de aos seis anos de idade corrermos no karting numa pequena pista ao lado da nossa cidade natal”, explicou Pierre Gasly em entrevista à F1.com. “Com a neve, não apareceu ninguém, e fomos os únicos que aparecemos a fazer voltas livres, a entrar na pista, a tentar aquecer-nos. Na altura, era apenas um sonho chegar à F1, e sabíamos que mesmo a hipótese de um de nós chegar lá era praticamente impossível, mas estarmos agora na mesma equipa de F1 com um construtor francês é apenas uma história incrível”.

Gasly espera que esta “é também uma oportunidade para esclarecer um pouco o que aconteceu no passado” entre os dois pilotos, depois de uma relação de “altos e baixos”.

“Somos suficientemente maduros e inteligentes para saber o que é melhor para nós, e principalmente o mais importante para a equipa”, afirmou o piloto que ainda se encontra ligado contratualmente à AlphaTauri até ao final da época.

Gasly avisa que ambos querem “pódios, queremos ganhar, e sabemos que para isso temos de trabalhar juntos para a equipa”.