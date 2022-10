Fórmula 1: Pierre Gasly completa dupla da Alpine para 2023 | AutoSport

Está fechado o acordo entre Red Bull e Alpine que permite a Pierre Gasly rumar à equipa francesa para substituir Fernando Alonso como companheiro de equipa de Esteban Ocon em 2023.

A Alpine F1 Team anunciou a entrada de Pierre Gasly na equipa, formando com Esteban Ocon a partir de 2023 uma dupla de pilotos francesa, num contrato plurianual. Será o primeiro alinhamento de pilotos 100% francês no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA desde 1995.

O piloto de 26 anos fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2017 com Scuderia Toro Rosso, após o seu título do campeonato da GP2 Series de 2016. Mudou-se para a Red Bull Racing, antes de regressar a Toro Rosso, onde obteve a sua primeira vitória no Grande Prémio de Itália de 2020, já pela designada AlphaTauri.

Pierre Gasly disse no anúncio: “Tenho o prazer de me juntar à família Alpine e iniciar este novo capítulo na minha carreira de Fórmula 1. Pilotar para uma equipa que tem raízes francesas é algo muito especial. Conheço os pontos fortes dos Alpine tendo corrido contra eles durante os últimos anos e, claramente, o seu progresso e ambição é muito impressionante. Gostaria de agradecer à Red Bull, uma vez que isto marca o fim da nossa viagem de 9 anos juntos. Foi graças à sua confiança e apoio que me tornei um piloto de Fórmula 1, e o que conseguimos com Scuderia AlphaTauri nos últimos anos tem sido muito especial. Olhando para o futuro, quero dar o máximo e utilizar toda a minha experiência para lutar pelos pódios e, em última análise, contribuir para a luta dos Alpines por campeonatos no futuro”.

Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine explicou: “Estou muito contente por Pierre se juntar à equipa para 2023 e para além disso. Já é um talento comprovado dentro da Fórmula 1, e estamos ansiosos por aproveitar isso dentro da equipa. A nossa equipa tem vários objetivos para as próximas temporadas e acredito firmemente que o nosso alinhamento de pilotos é um grande reflexo das elevadas ambições da equipa. Espero que Pierre e Esteban possam, em conjunto, motivar a equipa a continuar o seu progresso em direção a estes objetivos. Gostaríamos também de agradecer à Red Bull por ter acordado os termos para permitir a Pierre dar este passo”.