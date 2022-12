Fórmula 1: Pierre Gasly aponta para a luta no campeonato com Red Bull, Ferrari e Mercedes | AutoSport

Pierre Gasly deixou a AlphaTauri no final da época, preparando-se agora para regressar às pistas em 2023 com as cores da Alpine. O piloto francês, embora admitindo que é difícil prever o que muda de um ano para o seguinte, tem como objetivo ajudar a sua nova equipa a lutar pelas três primeiras posições da classificação do campeonato de construtores, depois da Alpine ter batido a McLaren este ano pelo quarto lugar.

Apesar de considerar normal que todas as equipas “do paddock avisem que vão dar enormes passos em frente, só Deus sabe o que vai acontecer”, disse Gasly em declarações ao Motorsport.com, acrescentando que espera que a Alpine esteja a “lutar na frente, talvez a lutar por pódios, por vitórias em corrida, ou pelos nos cinco primeiros. Ou pode ser uma época mais desafiante. Normalmente as equipas têm designs diferentes e estão a mudar de de uma época para outra. Por isso, ainda há alguma transferência de ano para ano, mas sim, pode haver algumas surpresas. Vamos descobrir isto no início do próximo ano. A Alpine teve uma época fantástica, terminando em quarto lugar no campeonato, derrotando a McLaren. Por isso, têm claramente um bom carro. E o próximo alvo são as três grandes [equipas, Red Bull, Ferrari e Mercedes]”.

Em relação à sua anterior equipa, que vai apresentar um conceito diferente do carro deste ano em 2023, Gasly admitiu que não há garantias que isso altere o desempenho do monolugar, logo que resulte melhor em pista. Ainda assim, o piloto francês disse que alguns elementos da equipa italiana lhe explicaram que o carro do “próximo ano é o melhor que já tiveram e vão lutar na frente”. Só vendo em pista…