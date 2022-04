Fórmula 1: Pierre Gasly ainda não está satisfeito com o AlphaTauri AT03 | AutoSport

A AlphaTauri conseguiu terminar o GP da Austrália com os dois carros em posições pontuáveis, depois de nas duas provas anteriores terem terminado apenas com um dos monolugares devido a problemas de fiabilidade.

No entanto, nem Gasly nem o colega de equipa Yuki Tsunoda estão satisfeitos com o desempenho do seu carro, segundo avançou o francês.

“Devo dizer que estamos a aprender depois de cada uma das sessões. Penso que é como qualquer outra equipa, estamos a tentar desenvolver o carro constantemente, fim de semana após fim de semana”, disse Gasly no final do GP da Austrália. “O pelotão é muito compacto, mas ainda não chegámos a um ponto em que tanto eu como o Yuki estamos realmente satisfeitos com o carro que temos”.

O piloto francês adiantou que se a equipa conseguir melhorar o AT03 e forem mais rápidos dois décimos de segundo, isso pode significar uma melhoria na classificação.

“Há muito trabalho que a fazer durante as próximas corridas para tentar melhorar o equilíbrio, para tentar encontrar mais desempenho”, acrescentou Gasly. “Estes dois décimos que podemos encontrar entre o pelotão podem significar que subimos de 14º para 7º. É extremamente importante que continuemos a concentrar-nos em nós próprios, mas estou confiante na equipa para fazer este progresso durante as próximas semanas”.